15071226_615【漫画】本編を読む金髪に鋭い眼光、周囲からは不良だと陰口を叩かれる高校生・夏音(なつね)。そんな彼のもとに、ある日突然、大きな運命が転がり込んできた。亡くなった兄の忘れ形見、天真爛漫な幼い姪っ子・小鳥との共同生活。Sho-Comiにて連載中の『ヤンキーに恋と育児はムズすぎる』は、原作者・足立原ひかり(@adachihara_h)さんと、作画・小野ゆりえ(@yurieonooooo)さんのタッグが贈る、笑いと涙のハートフル子育