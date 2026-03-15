中途社員が半日持たない会社って!?【漫画】本編を読む夢と希望を抱いて入社したはずの会社。しかし、待っていたのは、入社初日に先輩から「明後日辞めるから、ごめんね」と告げられる、異常な日常だった――。じょん(@John25uru)さんが描く実録漫画『暗黒労働編』が、SNSで大きな反響を呼んでいる。次々と同期が去っていく中、「とりあえず3年は」という言葉を呪文のように唱え、4年間勤め上げた果てに待っていたのは、身体の悲鳴