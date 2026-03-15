出かけたはずの母が庭に立っている!?【ほん怖】漫画の本編を読む日常のふとした隙間に、得体の知れない「何か」が潜んでいる。pixivで注目を集める佐藤さんの創作漫画『Kさんの不思議な話』は、語り手であるKさんが体験する、不気味で不可解な出来事の数々を淡々と、かつ鮮烈に描き出している。出かけたはずの母親が庭で直立不動のまま佇んでいたり、カギのない部屋のドアを何者かがノックしたり。一見ありふれた風景が、次の瞬間