さっき「お好み焼き」を食べたの忘れたの？と思いきや、あれはご飯じゃないと言いだして…【漫画】本編を読む5コマギャグ漫画家の伊東(@ito_44_3)さんが描く創作漫画『お好み焼き粉争』が話題だ。本作はお好み焼きが「主食かおかずか」という、永遠のテーマを巡る夫婦の争いをユーモラスに描き出している。■夫婦を分かつ粉ものの壁お好み焼き粉争01お好み焼き粉争02お好み焼き粉争03「ばあさん、飯はまだかの?」「さっき食べたで