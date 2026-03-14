2026年3月22日(日)まで、「三井ガーデンホテル京都河原町浄教寺」にて無料で楽しめるアート展「HAPPY SMILE ART in 三井ガーデンホテルズ」が開催中。【写真】花田知佳さん作「おりがみの富士山」期間中は、障がいのある京都在住のアーティスト10人によって制作された作品を展示・販売。また、「三井ガーデンホテル京都河原町浄教寺」は500年以上の歴史を持つ浄教寺と癒合した“寺のホテル”となっており、特別感のあるホテルステ