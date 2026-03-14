富士急ハイランドにある、日本で唯一の「きかんしゃトーマス」の屋外型テーマパーク「トーマスランド」は、2026年3月14日(土)から5月10日(日)まで新作映画『きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』の公開を記念した特別イベント「トーマスランド MUSIC FESTIVAL」を開催する。【写真】「トーマスランドPLAY ON！〜映画スペシャルVer.〜」イメージ2026年3月14日(土)から5月10日(日)まで開催される「トーマス