学区外の中学校への進学を決意する娘【漫画】本編を読む早乃あかり(@akari238ffm)さんはブログで『娘のADHD疑惑・検査診断していない理由』という作品を連載中。本作はご自身の子育ての実体験をもとに描かれ、娘の特性から「ADHDなのでは？」と疑い始めたという。今回は本作の28〜33話までをお届けするとともに、作者に小学生の女子の人間関係などについてもインタビューした。『娘のADHD疑惑・検査診断していない理由』28-1病院で