第1話「それは念願の妊娠だったのに」P1【漫画】本編を読むイラストレーターや漫画家として活躍する桜木きぬ(@kinumanga)さんが、自身の死産の体験を振り返り、葛藤や命の輝きをリアルに描いた『わたしが選んだ死産の話』が反響を呼んでいる。連載元のダ・ヴィンチWebで累計1000万PVを獲得して電子書籍化された本作から、第5話「お腹の赤ちゃんを天国に送ります」を紹介するとともに、著者に作品へ込めた思いを聞いた。第1話「それ