2026Ç¯3·î31Æü(²Ð)¤Ë³«¶È25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¡¢»ÍÈ¾À¤µª¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ ¡ÈDiscover U!!!¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿¡È¿·¤·¤¤¥¸¥Ö¥ó¡É¤Ë½Ð¹ç¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê1Ç¯¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµðÂç¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤â¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤ª¤á¤«¤·¤·¤Æ¡¢25¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¡ª¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥ì¡¼¥É¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¥é¥¤¥¿¡¼&ÊÔ½¸Ã´Åö¤¬¡¢²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£260303_