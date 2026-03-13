¥é¥ó¥É¥»¥ë¤µ¤¨²È¤ÎÃæ¤ËÃÖ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤--¡£µÁÊì¤«¤é¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤Ê¥¤¥¸¥á¤ËÂÑ¤¨Â³¤±¤¿¥­¥è¤µ¤ó¤Ïº£¡¢¤É¤ó¤ÊËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ö¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿»ä¤¬ÆüËÜ°ì¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡×¤òÆÉ¤à¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ö¥í¥°¡Ö¤æ¤Ã¤Ú¤Î¤æ¤ëÌ¡²è¥Ö¥í¥°¡×¤äInstagram¤Ç¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è²È¤Î¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó(@yuppe2)¡£¤Ê¤«¤Ç¤â2021Ç¯12·î¤«¤éÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤­¤¿¡Ö¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿»ä¤¬ÆüËÜ°ì¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡×