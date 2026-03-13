Ì¼¤Î¤¿¤á¤ËÆþ±àÆþ³Ø¥°¥Ã¥º¤òºî¤ëÊì¿Æ¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à¾¾ËÜ¤Ý¤ó¤«¤ó(@m_pon_kan)¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯10·î¤ËX(µìTwitter)¤Ç¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¼ê¤µ¤²ÂÞ¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Ï¥ß¥·¥ó½é¿´¼Ô¤ÎÊì¿Æ¤¬¡¢Ì¼¤Î¤¿¤á¤ËÆþ³Ø¥°¥Ã¥º¤òÀ½ºî¤·¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤¬¥ê¥¢¥ë¡õ¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤òÉÁ¤¤¤¿¤­¤Ã¤«¤±¤äÀ½ºî¤·¤¿Åö»þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¾ËÜ¤Ý¤ó¤«¤ó¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Äï¤ÎÀ¤ÏÃ¤ÇË»¤·¤¤Êì¿Æ¤Ë±óÎ¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÄ