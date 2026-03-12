よみうりランドは、2026年3月20日(祝)〜4月5日(日)の期間、春の恒例イベント「夜桜ジュエルミネーション」を開催する。昼間のにぎわいとは一転、ライトアップされた桜と宝石色のイルミネーションが溶け合い、アトラクションの高揚感も加わることで、遊園地ならではの立体的な「夜のお花見」体験が生まれる。【写真】よみうりランドで「夜桜ジュエルミネーション」開催幻想的な桜のライトアップ×宝石色イルミネーション「夜桜ジュ