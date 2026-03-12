多くの人がメガネの見え方に不便さを抱えながらも、折り合いをつけて生活している。そんななか、2026年2月17日に、カメラレンズの開発技術を応用したニコンの新しい単焦点メガネレンズ「Zシリーズ SINGLE VISION」が登場(※販売場所：全国の眼鏡専門店。取り扱い時期は店舗により異なる)。同社は、多くのメガネユーザーに対し、コントラストが向上した“解像度の高い視界”を届ける。【写真】コントラスト上昇による3つのベネフィ