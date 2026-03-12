「インドネシア人とマッチングしてみたら」【漫画】本編を読む友人の紹介や街コンにマッチングアプリ、偶然の出会いまで、さまざまな出会いで恋愛と恋活を繰り返し、いつしか4年の月日が…。著者の春乃おはなさん(＠nekotaro1994)がマッチングアプリを通じて会うことになった『インドネシア人とマッチングしてみたら』(全27話)は、タイトル通り、外国人男性との恋愛を描いたエピソード。本作は自身の体験をもとに恋活で出会った男