バスとベビーカー01【漫画】本編を読むバスで「邪魔なんだよ！」と怒鳴られベビーカーを蹴られた事件が話題になった。公共交通機関でのベビーカー利用をめぐるトラブルが絶えないなか、「こんな世の中だったらいいのに」と理想を描いた漫画『バスとベビーカー』が反響を呼んでいる。作者の志水吹歌さんことオカン羊(@shimizoon)さんに制作の経緯を聞いた。バスとベビーカー02バスとベビーカー03バスとベビーカー04空いているバスの