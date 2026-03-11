2024年11月にpixiv月例賞優秀賞を取ったmaxぽんぽん丸(@o0TM8mta5D4jom)さんの実家では、猫のM氏を飼っている。とてもかわいい猫でmaxぽんぽん丸さんが溺愛する自慢の猫だ。M氏にとってはmaxぽんぽん丸さんは「遊び相手」という立ち位置でよく一緒にノリノリで遊んでいるのだが、少しでもほかの人の気配がすると動きがピタッと止まり、「別に遊んでいませんよ？」という顔をする。【漫画】本編を読むかわいい癒やしの存在そんなM氏