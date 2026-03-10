京都のグルメといえば浮かんでくる、抹茶に湯豆腐、京懐石……そんなイメージをくつがえすニュースが到着！2026年冬に京都府北部、通称“海の京都”から、新ブランド「都まぐろ」がデビューした。実は京都府、小型クロマグロの漁獲量が近畿トップクラスなのだ。【写真】赤身から中トロへと続く美しいグラデーション！皮目(背中側)にまで脂ののった「都まぐろ」「都まぐろ」の魅力は、なんといっても一切れで赤身もトロも楽しめるこ