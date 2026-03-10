2026年3月13日(金)〜15日(日)、「ポートメッセなごや 第2展示館」(愛知県名古屋市)にて「GMG FES 2026」が開催される。今年で10回目となる同イベントには、アウトドアに最適な4WDやSUVの有名メーカーやショップが70社以上集結！“日本最大級の四駆フェス”として、過去最大規模で実施されるという。【写真】紹介したほかにもお楽しみ企画がいっぱい！「ポートメッセなごや 第2展示館」で開催される「GMG FES 2026」4WDやSUV関連の