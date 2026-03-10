音楽ライブやキッチンカーも！子ども連れでも楽しめる日本最大級の4WD＆SUVイベント「GMG FES 2026」が開催
2026年3月13日(金)〜15日(日)、「ポートメッセなごや 第2展示館」(愛知県名古屋市)にて「GMG FES 2026」が開催される。今年で10回目となる同イベントには、アウトドアに最適な4WDやSUVの有名メーカーやショップが70社以上集結！“日本最大級の四駆フェス”として、過去最大規模で実施されるという。
【写真】紹介したほかにもお楽しみ企画がいっぱい！
■メインはもちろん自動車関連！でもファミリーも楽しめる
「GMG FES 2026」はクルマ関連イベントということで、メインとなるのは各メーカーやショップによる出展ブース、そしてカスタムデモカーの展示など。なかには、このイベントのみで先行販売されるカスタムパーツや、お買い得な特別価格になる商品などもあるので、四駆・SUVオーナーやファンはぜひチェックしてみてほしい。
そのほか、一般ユーザーがエントリーしているカスタムカーコンテストや、ユーザー同士のオフ会なども企画されている盛りだくさんな内容！クルマ好きは満足できること間違いなしだ。
■ファミリーで楽しめるポイントを紹介
クルマ関連イベントの“あるある”と言えば、クルマ好きのパパを含むファミリーで訪れたけれど、「夢中なのはパパだけ…」というパターン。しかし、「ファミリーやキッズも楽しめる」ことをテーマに仕掛けを用意している「GMG FES 2026」では、その“あるある”が当てはまらないはず。注目ポイントを紹介していこう！
■▶ 豪華アーティストによるライブイベントを開催！
2026年3月14日(土)・15日(日)は会場内の特設ステージにて、豪華アーティストによる日替りライブイベントが開催される。3月14日(土)は、書道アーティスト・内山崚によるライブパフォーマンスのほか、イベントのMCも務める星野裕⽮、関西出身の4人組グループTHE FRANK VOXが登場。3月15日(日)には、渋谷109のアパレル店員からレディ・ガガとの共演も果たしたKIMIKAが登場するほか、かりゆし58の前川真悟とOSAKA ROOTSの久米ハルキによるスペシャルコラボライブなどが予定されている。
また、東海エリアを中心に活動し、ヒップホップイベント「FEMALE TAKE OVER」などにも出演する女性DJ陣が盛り上げるDJタイムにも注目！DJ SAKITOMMY、DJ SHANEN、DJ KAORU、DJ HANA、DJまりーの5人が、イベントに華を添える。
■▶ こどもじゃんけん大会やキッズコーナーも！
豪華が勝ち取れる、「GMG FES」恒例の「じゃんけん大会」は、今回も3月14日(土)・15日(日)に複数回ずつ実施される。それに加えて、今年は子どもが主役の「こどもじゃんけん大会」も同日に行われる。子どもたちが喜ぶ賞品が用意されているので、奮って参加しよう。また特設ステージ脇には、飽きてしまった子どもたちが楽しめるキッズスペースも用意されている。
■▶ キッチンカーグルメなどが登場する屋外スペース
会場の屋外スペースには、さまざまなキッチンカーが登場。バラエティ豊かなメニューがそろうっているので、大人から子どもまで、思い思いのグルメが味わえる。同じく屋外スペースではキャンピングカーの展示もあるほか、3月14日(土)には本物のパトカーもやってくる。
■「ポートメッセなごや」で一日中楽しもう！
紹介したほかにも、お楽しみ企画が多数用意されている「GMG FES 2026」。3月14日(土)・15日(日)には、同じ「ポートメッセなごや」で別のクルマ関連イベント「名古屋オートフェスティバル2026」や、釣り関連イベント「ザ・キープキャスト 2026」も同時開催されているので、会場をはしごして楽しむのもよさそうだ。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
