春の訪れとともに楽しみたいのが、満開の桜の下でのBBQ。美しい桜を眺めながら、家族や友人とおいしい食事を囲む時間は格別だ。そこで今回は、ウォーカープラス・花見特集でアクセスの多い人気スポットをもとに、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県でお花見BBQができるスポット10選をご紹介！設備が充実した公園や、手ぶらで楽しめるスポットなど、2026年の春はお花見とBBQの両方を満喫できる場所で、思い出に残る時間を過ごしてみ