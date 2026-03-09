なかなかつながらないわね…【漫画】本編を読むギャグ漫画家・伊東(@ito_44_3)さんの作品『電話の数はそのまま』は、テレビショッピングの「オペレーター増員」に隠されたおどろきの裏側を描いている。本作はX(旧Twitter)で2.1万いいねを記録し、視聴者が抱く「人気すぎて電話がつながらない」という幻想を鮮やかに打ち砕く一作だ。■電話機が足りない現場の惨状『電話の数はそのまま』01『電話の数はそのまま』02『電話の数はその