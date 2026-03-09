株式会社サニーサイドアップが手掛ける「Happyくじ」から、セブンイレブンの人気商品である「からあげ棒」や「ちぎりパン」、「セブンプレミアムゴールド」の商品などをグッズ化した「Happyくじ『セブン-イレブン』」(1回850円)が発売決定。2026年3月13日(金)より、全国のセブンイレブン(※)で販売される。【写真】特賞「BIG！ぬいぐるみからあげ棒」「Happyくじ」は誰でも楽しめる安心のエンタメくじで、空くじがないため、購入す