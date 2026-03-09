「Happyくじ『セブン-イレブン』」が発売決定！「からあげ棒」の巨大ぬいぐるみや本物そっくりの「パンポーチ」が登場
株式会社サニーサイドアップが手掛ける「Happyくじ」から、セブンイレブンの人気商品である「からあげ棒」や「ちぎりパン」、「セブンプレミアムゴールド」の商品などをグッズ化した「Happyくじ『セブン-イレブン』」(1回850円)が発売決定。2026年3月13日(金)より、全国のセブンイレブン(※)で販売される。
【写真】特賞「BIG！ぬいぐるみからあげ棒」
「Happyくじ」は誰でも楽しめる安心のエンタメくじで、空くじがないため、購入するたびに必ず景品をゲットできるのが特徴だ。
今回は、グッズ全9等級＋LAST賞での展開を予定している「Happyくじ『セブン-イレブン』」の中から、特に注目の景品をピックアップして紹介する。
※一部取り扱いのない店舗あり。
■インパクト抜群の特賞「BIG！ぬいぐるみからあげ棒」
今回の「Happyくじ」の目玉が、全長90センチに及ぶ特大サイズの特賞「BIG！ぬいぐるみからあげ棒」。実際の商品と比べてみると、そのスケールの違いに驚くはずだ。ちなみに、からあげは一つずつ形が異なるほか、取り外しが可能という遊び心も満載。
また、ホットスナック袋が収納袋として付いてくるのも、製作者のこだわりが光るポイントになっている。
■本物そっくり！日常使いもできるおすすめの景品
A賞は、「セブンプレミアムゴールド」シリーズから「金のハンバーグ」と「金のマルゲリータ」がブランケットになった「ゴールドシリーズブランケット」。実物そっくりに作られた肌触りのよいブランケットをかぶって眠れば、お腹いっぱいの幸せな夢が見られるかもしれない。
B賞には、日々利用している人も多いであろう「セブンカフェ」の「コーヒー」「カフェラテ」「水素焙煎コーヒー」の3種のカップを再現した「セブンカフェぬいぐるみチャーム」が登場。存在感のあるチャームは、触るだけで癒やされるもふもふ素材が魅力だ。
C賞は、セブンイレブンの人気のパン5種がポーチになった「パンポーチ」。クリア素材の包装袋とふわふわのパンがそれぞれチャック付きのポーチになっており、1点で2つのポーチが手に入る。その再現度の高さに感動必至！
※旧パッケージおよび旧商品で製作。
E賞には、「7-ELEVEN」のロゴをプリントした、くすみカラーがかわいいトートバッグが全6色で展開。通勤・通学だけでなく、メンバーカラーに合わせた推し活のお供にもぴったり。B賞の「セブンカフェぬいぐるみチャーム」と合わせて使うのもおすすめだ。
■セブンイレブンで運試しをしよう！
今回はウォーカープラス編集部が特に気になる景品を紹介したが、ほかにも、一度抱きしめたら離したくなくなるLAST賞「ふんわりちぎりパンクッション」や、見た目もサイズ感も本物の「カップデリ」さながらのD賞「キャニスター」、フルーツの爽快感あふれるF賞「まるでシリーズロングタオル」、フレッシュなフルーツとスムージーを表現したG賞「スムージーフラットポーチ」、ロゴが入ったH賞「ラバーコレクション」といった、コンプリートしたくなる景品が勢ぞろい。
何が当たるかわからないドキドキ感を味わいながら、セブンイレブンオリジナルグッズの数々を手に入れてみてはいかがだろうか。
※セブンイレブン各店舗への問い合わせはお控えください。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
