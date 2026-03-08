宿泊研修にて【漫画】本編を読む研修旅行であった友達の体験を漫画化した退屈健(@taikutsu1)さんの「宿泊研修にて」を紹介しよう。霊園を通過したとき、隣の女子に起きた奇妙な出来事。一体、何が起きたのだろうか？■「隣にいてOは何も感じなかったのか？」と先生に聞かれたO君は...宿泊研修にて1-1宿泊研修にて1-2宿泊研修にて1-3この出来事は、作者・退屈健さんが学生時代に姉から聞いていた実体験をもとに漫画化したホラー作品