SENSE OF PLACE(センスオブプレイス) by URBAN RESEARCHから、人気キャラクター「パペットスンスン」とのコラボレーションアイテムが登場。本コラボレーションでは、パペットスンスンのあたたかな魅力や雰囲気を、SENSE OF PLACEらしいシンプルなデザインで表現し、毎日にそっと寄り添うアイテムがずらり。アイテムは性別を問わず着用できるユニセックス仕様だ。【画像】コラボアイテムをもっと見る「パペットスン