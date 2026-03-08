SENSE OF PLACE(センスオブプレイス) by URBAN RESEARCHから、人気キャラクター「パペットスンスン」とのコラボレーションアイテムが登場。本コラボレーションでは、パペットスンスンのあたたかな魅力や雰囲気を、SENSE OF PLACEらしいシンプルなデザインで表現し、毎日にそっと寄り添うアイテムがずらり。アイテムは性別を問わず着用できるユニセックス仕様だ。

【画像】コラボアイテムをもっと見る

「パペットスンスン」とのコラボレーションアイテムを販売


現在はオンラインストアおよび全国のSENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH各店舗にて販売中。また発売を記念して、パペットスンスンとのコラボレーションアイテム購入者にはノベルティのプレゼント(※数量限定のためなくなり次第終了)も。

■アイテム一覧

■別注 SUNSUN グラフィックT

価格：4950円

カラー：OFF WHITE／CHARCOAL

サイズ：M／L

別注 SUNSUN グラフィックT(OFF WHITE)


別注 SUNSUN グラフィックT(CHARCOAL)


別注 SUNSUN グラフィックT


■別注 SUNSUNハーフジップスウェット

価格：6600円

カラー：L.GRAY／NAVY

サイズ：M／L

別注 SUNSUNハーフジップスウェット(L.GRAY)


別注 SUNSUNハーフジップスウェット(NAVY)


別注 SUNSUNハーフジップスウェット


■別注 SUNSUN ジャガードニット

価格：6600円

カラー：BLUE

サイズ：One

別注 SUNSUN ジャガードニット


別注 SUNSUN ジャガードニット


■別注 SUNSUNスウェットパンツ

価格：6600円

カラー：L.GRAY／NAVY

サイズ：M／L

別注 SUNSUNスウェットパンツ(L.GRAY)


別注 SUNSUNスウェットパンツ(NAVY)


■別注 SUNSUNトートバッグ

価格：3300円

カラー：GRAY／BLUE／PINK

サイズ：One

SUNSUNトートバッグ


SUNSUNトートバッグ(GRAY)


SUNSUNトートバッグ(PINK)


SUNSUNトートバッグ(BLUE)


■別注 SUNSUNハンドタオル

価格：1650円

カラー：BLUE

サイズ：One

SUNSUNハンドタオル


■ノベルティ

■缶バッチ

パペットスンスンとのコラボレーションアイテム購入者全員にプレゼント。

ノベルティの缶バッチ


※数量限定のためなくなり次第終了

※ノベルティ配布は店舗限定

※予約商品は対象外

※内容は予告なく変更となる場合あり

■「パペットスンスン」について

パペットスンスン


「パペットスンスン」の主人公スンスンは、パペットの国「トゥーホック」に住む6才の男の子。親友のノンノンやおじいちゃんのゾンゾンとの日常の出来事をムービーやイラストにして、SNSで発表している。

オンラインショップでは一部アイテムがすでに完売する人気ぶり！気になる人は早めの購入がおすすめだ。

(C)PUPPET SUNSUN/PS committee

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

※各商品には数量に限りがあり、店舗により在庫状況が異なります。

※購入点数を制限する場合があります。