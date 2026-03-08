パペットスンスン×SENSE OF PLACE！かわいすぎるグラフィックTシャツやスウェットなどコラボアイテムが発売中
SENSE OF PLACE(センスオブプレイス) by URBAN RESEARCHから、人気キャラクター「パペットスンスン」とのコラボレーションアイテムが登場。本コラボレーションでは、パペットスンスンのあたたかな魅力や雰囲気を、SENSE OF PLACEらしいシンプルなデザインで表現し、毎日にそっと寄り添うアイテムがずらり。アイテムは性別を問わず着用できるユニセックス仕様だ。
【画像】コラボアイテムをもっと見る
現在はオンラインストアおよび全国のSENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH各店舗にて販売中。また発売を記念して、パペットスンスンとのコラボレーションアイテム購入者にはノベルティのプレゼント(※数量限定のためなくなり次第終了)も。
■アイテム一覧
■別注 SUNSUN グラフィックT
価格：4950円
カラー：OFF WHITE／CHARCOAL
サイズ：M／L
■別注 SUNSUNハーフジップスウェット
価格：6600円
カラー：L.GRAY／NAVY
サイズ：M／L
■別注 SUNSUN ジャガードニット
価格：6600円
カラー：BLUE
サイズ：One
■別注 SUNSUNスウェットパンツ
価格：6600円
カラー：L.GRAY／NAVY
サイズ：M／L
■別注 SUNSUNトートバッグ
価格：3300円
カラー：GRAY／BLUE／PINK
サイズ：One
■別注 SUNSUNハンドタオル
価格：1650円
カラー：BLUE
サイズ：One
■ノベルティ
■缶バッチ
パペットスンスンとのコラボレーションアイテム購入者全員にプレゼント。
※数量限定のためなくなり次第終了
※ノベルティ配布は店舗限定
※予約商品は対象外
※内容は予告なく変更となる場合あり
■「パペットスンスン」について
「パペットスンスン」の主人公スンスンは、パペットの国「トゥーホック」に住む6才の男の子。親友のノンノンやおじいちゃんのゾンゾンとの日常の出来事をムービーやイラストにして、SNSで発表している。
オンラインショップでは一部アイテムがすでに完売する人気ぶり！気になる人は早めの購入がおすすめだ。
(C)PUPPET SUNSUN/PS committee
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※各商品には数量に限りがあり、店舗により在庫状況が異なります。
※購入点数を制限する場合があります。
