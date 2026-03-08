【友達に聞いた怖い話】カルテ (1)〜(3)【漫画】本編を読む自身の妊娠がきっかけで育児などの漫画を描くようになったしゃけなかほい(@syake8989)さん。今回は、X(旧：Twitter)にて投稿されている中から「【友達に聞いた怖い話】カルテ (1)〜(3)」を紹介するとともに、著者のしゃけなかほいさんに心霊体験した友人のその後などについても聞いた。■この話は真昼間に聞いたが、怖すぎた…!!1-11-21-3友人の間でも有名な心霊スポット