毎日仕事や家事に追われていると、「なんとなく体がだるい」「頭がぼんやりする」といった不調をつい見て見ぬふりしてしまうかもしれない。しかし、あなたが「ただの疲れ」と思っているその症状、実は“更年期のサイン”だとしたら...。3月8日は、国連によって制定された「国際女性デー」。女性の生き方や働き方、そして「健康」について、あらためて社会全体で考える日だ。【図表】数字と声で見る見えない更年期症状の実態一覧今