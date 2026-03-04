ジッパーバッグ国内市場シェアNo.1の「ジップロック(R)」が、BEAMS(ビームス)のレーベル「BEAMS COUTURE(ビームス クチュール)」がデザイン監修したコラボ商品「ジップロック デザインバッグリボン」を新しいデザインに刷新。次世代を担うアーティスト・雪下まゆさんを起用してリニューアル。2026年2月27日から3月12日(木)まで、ポップアップショップも開催している。【写真】コラボデザインのジップロック「ジップロック デザイン