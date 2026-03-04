ジップロック×BEAMS COUTUREコラボ！雪下まゆデザインの「ジップロック デザインバッグ リボン」ポップアップショップも期間限定で開催
ジッパーバッグ国内市場シェアNo.1の「ジップロック(R)」が、BEAMS(ビームス)のレーベル「BEAMS COUTURE(ビームス クチュール)」がデザイン監修したコラボ商品「ジップロック デザインバッグリボン」を新しいデザインに刷新。次世代を担うアーティスト・雪下まゆさんを起用してリニューアル。2026年2月27日から3月12日(木)まで、ポップアップショップも開催している。
【写真】コラボデザインのジップロック
■雪下まゆさんが現代的な感性で表現
「ジップロック」とビームスのレーベル「ビームス クチュール」はアップサイクルへの共感のもと、2018年から「ジップロック」の機能にユニークなアイデアを掛け合わせたコラボレーションを継続的に発表。2024年に発売した「ジップロック デザインバッグ リボン」は、「ジップロック」の機能である保存や収納にラッピングの要素を加えた。今回は「ジップロック デザインバッグ リボン」の世界観を継承しながらも、リボンのグラフィックをアップデート。
デザインには人気アーティストの雪下まゆさんを起用。雪下さんの写実的でありながら個性的なデフォルメとラフなタッチを残した画風で、「ジップロック」が持つ「ギフト」や「ラッピング」というコンセプトを表現している。
定番の「M40枚入」と「L26枚入」に加え、新しく持ち運びしやすい「M6枚入」が登場。こちらは使いたいときにいつでも使えるよう、バッグの中に忍ばせておけるのはもちろん、お試し感覚で使ってみたり、これ自体をプチギフトにしたりと、より幅広く愛用できる。
■「ビームス ジャパン(新宿)」ポップアップショップ開催
また、今回の「ジップロック リボン」シーズン2を記念したポップアップショップを「ビームス ジャパン(新宿)」で3月12日(木)まで期間限定で開催中だ。このショップ限定で、オーガンジーポーチ2種(各3740円)や雪下まゆさんのイラストを透明のプレートに落とし込んだ直径21センチのお皿(各6050円)など、新デザインにインスパイアされたコラボレーションアイテム3品を販売。お皿は4種あり、それぞれの縁には手作業で金の色を入れている。
店内には「ジップロック デザインバッグ リボン」を手に取れる「ピールオフコーナー」を設置。全フロアでの買い物8800円以上で、好きなデザインの「ジップロック デザインバッグ リボン」ピールオフ体験ができる。取った「ジップロック デザインバッグ リボン」は持ち帰りOK。さらに毎日先着70個限定で「Ziploc Ribbon by BEAMS COUTUREオリジナルキーホルダー」(非売品)が1人1点限定でプレゼントされる。
機能性はそのままに、「ギフト」や「ラッピング」というコンセプトを表現したかわいいデザインの「ジップロック デザインバッグ リボン」。いつもの使い方はもちろん、コンセプトのようにギフトやラッピングのシーンでも活躍間違いなし。ポップアップショップにもぜひ足を運んでみよう。
※「ジップロック デザインバッグ リボン」は全国のスーパー、ホームセンター、ドラッグストア等で販売中。すべてオープン価格。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
