足が当たりました！詫びを要求します【漫画】本編を読む自身が飼っている白猫のミコさんを主人公にしたコミックエッセイ「愛されたがりの白猫ミコさん」を執筆している漫画家の久川はる(@hisakawa_haru)さん。SNSに「当たり屋してくる猫の話」というタイトルの漫画をアップすると、全国の下僕…いや、もとい、猫好きさんたちから共感の声が届き、コメント欄がにぎわった。■”当たり屋”ネコのおやつライフ当たり屋してくる猫_P01