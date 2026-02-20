カジュアル好きの新たなクローゼットをいちから吟味。ときめきとインスピレーションを大事にし、可愛い服だけを選び抜くなら？ 高揚感に加えて着回し力も申し分ない、最旬ワードローブのつくり方。「無地白から角度を変えてみて」古着っぽさのあるグレーの花柄グレー×ピンク花柄ロングTシャツ／SEA（エスストア）ひかえめな極小サイズ＆淡色。肌あたりのやさしい質感で、着心地・見心地ともにやわらかく。ヘンリーネック＋えり