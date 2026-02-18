スシローは2026年2月18日から、北海道のうまいものを集めた「北海道うまいもん祭」を開催する。北海道産のネタを使用した商品が多数登場し、特にほたては不漁な中でもお得に楽しめるよう110円から提供される。この記事では、ほたてを始め、北海道産にとことんこだわった全商品を紹介する。【写真】北海道産 ジャンボほたて貝柱(左：360円〜)と北海道産 まるごとほたて貝柱(右：110円〜)北海道うまいもんフェアで登場する全商品「北