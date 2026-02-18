上杉謙信が武田軍に大判焼きを送った真意とは!?【4コマ漫画】「敵に大判焼きを送る」を読む「敵に塩を送る」といえば戦国時代の有名な逸話だが、もし送ったものが塩ではなく“あのお菓子”だったら――？そんな発想から生まれた津夏なつな(@tunatu727)さんの創作4コマ「敵に大判焼きを送る」が、SNS上で「諸刃の剣」「禁断の技」「だから名前を呼んじゃいけない」とツッコミの嵐を巻き起こしている。■敵からの”贈り物”は今川焼