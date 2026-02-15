海と空を感じながら、東京の“今”を満喫できるお台場ベイエリア。ダイバーシティ東京 プラザやアクアシティお台場、日本科学未来館など、最先端のエンタメとショッピングが融合したスポットが点在する。自由の女神像やお台場海浜公園で海辺の風を感じ、夜はデックス東京ビーチやフジテレビの展望室から光り輝く夜景を堪能。大人から子どもまで1日中楽しめる、海辺の都市型リゾートエリアだ。【写真で見る】初めての お台場！行く