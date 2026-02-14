緑豊かな明治神宮から始まる原宿・表参道・渋谷のルートは、東京の歴史と最新トレンドが交差する洗練の街歩きコース。静寂な杜に続く参道に心を落ち着かせたあとは、東急プラザ表参道「オモカド」や表参道ヒルズで、感度の高いファッションや建築美を堪能。キャットストリートを歩けば、感性豊かなカルチャーの息吹を感じ、MIYASHITA PARKや渋谷スクランブルスクエアでは都市の今を象徴する景観と空気に触れられる。【写真で見る】