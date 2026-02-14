【原宿〜表参道〜渋谷】都会の杜から最新トレンドへ！表参道「オモカド」やMIYASHITA PARKなど注目のスポットを巡る、“トレンド散歩”コース
緑豊かな明治神宮から始まる原宿・表参道・渋谷のルートは、東京の歴史と最新トレンドが交差する洗練の街歩きコース。静寂な杜に続く参道に心を落ち着かせたあとは、東急プラザ表参道「オモカド」や表参道ヒルズで、感度の高いファッションや建築美を堪能。キャットストリートを歩けば、感性豊かなカルチャーの息吹を感じ、MIYASHITA PARKや渋谷スクランブルスクエアでは都市の今を象徴する景観と空気に触れられる。
【写真で見る】東京の歴史と最新トレンドが交差する、ファッションの街・原宿〜表参道〜渋谷コース
ファッションの街・原宿〜表参道〜渋谷コース
JR原宿駅〜徒歩約1分〜明治神宮(原宿口)〜徒歩約6分〜東急プラザ表参道「オモカド」〜徒歩約4分〜表参道ヒルズ〜徒歩約5分〜渋谷川沿いの散策ルート(キャットストリート)〜徒歩約5分〜MIYASHITA PARK〜徒歩約3分〜渋谷スクランブルスクエア〜エレベーターで14階へ〜SHIBUYA SKY
■明治神宮
大都会の中の杜に囲まれた神社
1920年(大正9年)に創建された、明治天皇と皇后の昭憲皇太后を祀る神社。本殿を包むように生い茂る約3万6000本の木々は、全国各地からの約10万本の献木が成長した杜で、参道沿いにも緑があふれている。例年初詣の参拝者数が日本一ということでも知られている。
見どころ
加藤清正が掘ったと言われる清正井(きよまさのいど)や、明治天皇のおぼしめしにより昭憲皇太后のために植えられた美しい花菖蒲など、見どころも多い。
住所：東京都渋谷区代々木神園町1-1
交通アクセス：【電車】JR原宿駅から徒歩約1分。JR代々木駅から徒歩約5分
■東急プラザ表参道「オモカド」
都心で森林浴、最新ファッションの拠点
表参道・原宿の真ん中で、普段の生活に関わる旬のファッションを楽しめる施設。屋上に設けられたおもはらの森は、明治神宮や表参道のケヤキなど地元に根ざした樹木34本が植栽され、木々の間にはデザイナーズチェアなど約70席が点在する。隣接するスターバックスで購入したものはそのまま持ち込むことが可能。
見どころ
bills 表参道には森を見下ろすテラスがあるなど、いずれも緑を感じながら飲食できる。さらに、ファッションを中心にした23店舗が入っており、同施設限定商品も数多く発売されている。
住所：東京都渋谷区神宮前4-30-3
交通アクセス：【電車】JR原宿駅から徒歩約4分。東京メトロ明治神宮前駅出口5から徒歩約1分
■表参道ヒルズ
日本のファッショントレンドを発信
原宿・明治神宮前〜青山へと続く表参道沿いに2006年にオープンした全長250メートルのファサードを持つ商業施設。国内外の有名ブランドを始め、レストランやカフェなど約100店舗が集結。日本のファッション、文化の中心としてトレンドを発信し続けてきたストリート・表参道の核となる世界に類をみない「文化商業施設」として、若者の街・原宿と大人なオシャレタウン青山をつなぐ流行の中心地から、ファッションや食のトレンドを発信し続けている。
見どころ
外壁に設置された長さ250メートルのLED「ブライトアップウォール」は、表参道の夜の街の景観を彩っている。
住所：東京都渋谷区神宮前4-12-10
交通アクセス：【電車】東京メトロ表参道駅A2出口から徒歩約2分、東京メトロ明治神宮前＜原宿＞駅5出口から徒歩約3分、JR原宿駅表参道口から徒歩約7分
■渋谷川沿いの散策ルート(キャットストリート)
流行と歴史を感じるおしゃれ散策道
原宿から渋谷まで約1キロ続く遊歩道は、渋谷川の暗渠(あんきょ)の上に整備されたキャットストリート。道沿いには古着屋やブランド店、センスあるカフェが並び、最新のトレンドと下町風情が入り混じる空間が広がる。原宿駅や明治神宮前駅から歩いてすぐにアクセスでき、買い物やランチを挟みながら気軽に散策できるのも魅力。観光客や地元の若者でにぎわう人気の散策ルートだ。
見どころ
表参道から渋谷へ歩く途中には、旧穏田橋など歴史の面影を残すスポットも点在する。裏原宿のショップをのぞけば、最新のカルチャーとローカルな雰囲気を同時に味わえる。
住所：東京都渋谷区神宮前
交通アクセス：【電車】JR原宿駅から徒歩約3分。JR渋谷駅から徒歩約7分。東京メトロ表参道的から徒歩約5分。東京メトロ明治神宮前駅から徒歩約3分
■MIYASHITA PARK(ミヤシタ パーク)
公園と街を遊びつくす個性豊かな約90店舗が出店
東京都渋谷区の区立宮下公園周辺一帯が公園、商業施設「RAYARD MIYASHITA PARK(レイヤード ミヤシタ パーク)」、ホテル「sequence MIYASHITA PARK(シークエンス ミヤシタ パーク)」が一体となったミクストユース型施設として整備され、訪れるたびに新しいヒト、モノ、体験、文化に出合える。渋谷駅周辺をはじめ、青山、表参道、原宿、代々木公園など、さまざまなファッション・文化をつなぐエリアに位置する商業施設には、日本初出店や、商業施設初出店の店舗などが出店。
見どころ
日本の古きよき横丁文化が楽しめる「渋谷横丁」、公園のアクティビティと親和性の高いスポーツブランドやカルチャーブランド、ショッピングを楽しめる多くの高感度なファッションブランドなどをそろえている。
住所：東京都渋谷区神宮前6-20-10
交通アクセス：【電車】JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン、東京メトロ半蔵門線・銀座線・副都心線、東急東横線・田園都市線、京王井の頭線 渋谷駅から徒歩約3分
■渋谷スクランブルスクエア
屋上展望空間から東京の街を一望できる渋谷の新たなランドマーク
渋谷スクランブルスクエアは、2019年11月1日に開業した渋谷駅直結・直上の大規模複合施設。地下2階〜14階の都市型商業施設、15階の共創施設「SHIBUYA QWS(渋谷キューズ)」、オフィス、14階・45階・46階・屋上の展望施設「SHIBUYA SKY(渋谷スカイ)」で構成。展望施設「SHIBUYA SKY(渋谷スカイ)」は、日本最大級の屋上展望空間(約2500平方メートル)を有し、富士山や東京スカイツリー(R)など360度を一望できる屋上展望空間。空と一体になれる「SKY STAGE」は眼下に渋谷のスクランブル交差点を見下ろせる「SKY EDGE」、寝そべりながら空を見上げられる「CLOUD HAMMOCK」など、特徴的な展望体験を演出している。
見どころ
46階屋内展望回廊には景色とともに音楽やアルコールが楽しめるミュージック・バーも。東京の新しい夜景スポットとしても注目を集めている。
住所：東京都渋谷区渋谷2-24-12
交通アクセス：【電車】JR・東急・東京メトロ渋谷駅直結・直上、地下出入口番号B6 【車】首都高速渋谷ICより約5分 ※専用駐車場なし。提携先駐車場利用
■SHIBUYA SKY(渋谷スカイ)
日本最大級の屋上展望空間
2019年11月1日に開業した渋谷駅直結・直上の渋谷スクランブルスクエアは地上229メートル、地上47階、地下7階建てで、その14階・45 階・46階・屋上に展望施設「SHIBUYA SKY(渋谷スカイ)」が位置する。日本最大級の屋上展望空間(約2500平方メートル)を有し、富士山や東京スカイツリーなど日本・東京の名所を、360度一望できるパノラマビューを最大限に満喫できる演出・アクティビティが、屋上空間に用意されている。
見どころ
46階の屋内展望回廊では、天候に左右されない環境で渋谷ならではの楽しみ方を体験できる。
住所：東京都渋谷区渋谷2-24-12
交通アクセス：【電車】JR・東京メトロ・東急電鉄渋谷駅直結
神聖な杜とデザインが調和する明治神宮から渋谷スカイまでをつなぐこのコースは、東京が持つ「伝統と革新」を一日で感じられる贅沢な散策ルート。文化、ファッション、都市の眺望が織りなす風景に触れながら、五感で“東京の今”を体験してみてほしい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
ファッションの街・原宿〜表参道〜渋谷コース
JR原宿駅〜徒歩約1分〜明治神宮(原宿口)〜徒歩約6分〜東急プラザ表参道「オモカド」〜徒歩約4分〜表参道ヒルズ〜徒歩約5分〜渋谷川沿いの散策ルート(キャットストリート)〜徒歩約5分〜MIYASHITA PARK〜徒歩約3分〜渋谷スクランブルスクエア〜エレベーターで14階へ〜SHIBUYA SKY
■明治神宮
大都会の中の杜に囲まれた神社
1920年(大正9年)に創建された、明治天皇と皇后の昭憲皇太后を祀る神社。本殿を包むように生い茂る約3万6000本の木々は、全国各地からの約10万本の献木が成長した杜で、参道沿いにも緑があふれている。例年初詣の参拝者数が日本一ということでも知られている。
見どころ
加藤清正が掘ったと言われる清正井(きよまさのいど)や、明治天皇のおぼしめしにより昭憲皇太后のために植えられた美しい花菖蒲など、見どころも多い。
住所：東京都渋谷区代々木神園町1-1
交通アクセス：【電車】JR原宿駅から徒歩約1分。JR代々木駅から徒歩約5分
■東急プラザ表参道「オモカド」
都心で森林浴、最新ファッションの拠点
表参道・原宿の真ん中で、普段の生活に関わる旬のファッションを楽しめる施設。屋上に設けられたおもはらの森は、明治神宮や表参道のケヤキなど地元に根ざした樹木34本が植栽され、木々の間にはデザイナーズチェアなど約70席が点在する。隣接するスターバックスで購入したものはそのまま持ち込むことが可能。
見どころ
bills 表参道には森を見下ろすテラスがあるなど、いずれも緑を感じながら飲食できる。さらに、ファッションを中心にした23店舗が入っており、同施設限定商品も数多く発売されている。
住所：東京都渋谷区神宮前4-30-3
交通アクセス：【電車】JR原宿駅から徒歩約4分。東京メトロ明治神宮前駅出口5から徒歩約1分
■表参道ヒルズ
日本のファッショントレンドを発信
原宿・明治神宮前〜青山へと続く表参道沿いに2006年にオープンした全長250メートルのファサードを持つ商業施設。国内外の有名ブランドを始め、レストランやカフェなど約100店舗が集結。日本のファッション、文化の中心としてトレンドを発信し続けてきたストリート・表参道の核となる世界に類をみない「文化商業施設」として、若者の街・原宿と大人なオシャレタウン青山をつなぐ流行の中心地から、ファッションや食のトレンドを発信し続けている。
見どころ
外壁に設置された長さ250メートルのLED「ブライトアップウォール」は、表参道の夜の街の景観を彩っている。
住所：東京都渋谷区神宮前4-12-10
交通アクセス：【電車】東京メトロ表参道駅A2出口から徒歩約2分、東京メトロ明治神宮前＜原宿＞駅5出口から徒歩約3分、JR原宿駅表参道口から徒歩約7分
■渋谷川沿いの散策ルート(キャットストリート)
流行と歴史を感じるおしゃれ散策道
原宿から渋谷まで約1キロ続く遊歩道は、渋谷川の暗渠(あんきょ)の上に整備されたキャットストリート。道沿いには古着屋やブランド店、センスあるカフェが並び、最新のトレンドと下町風情が入り混じる空間が広がる。原宿駅や明治神宮前駅から歩いてすぐにアクセスでき、買い物やランチを挟みながら気軽に散策できるのも魅力。観光客や地元の若者でにぎわう人気の散策ルートだ。
見どころ
表参道から渋谷へ歩く途中には、旧穏田橋など歴史の面影を残すスポットも点在する。裏原宿のショップをのぞけば、最新のカルチャーとローカルな雰囲気を同時に味わえる。
住所：東京都渋谷区神宮前
交通アクセス：【電車】JR原宿駅から徒歩約3分。JR渋谷駅から徒歩約7分。東京メトロ表参道的から徒歩約5分。東京メトロ明治神宮前駅から徒歩約3分
■MIYASHITA PARK(ミヤシタ パーク)
公園と街を遊びつくす個性豊かな約90店舗が出店
東京都渋谷区の区立宮下公園周辺一帯が公園、商業施設「RAYARD MIYASHITA PARK(レイヤード ミヤシタ パーク)」、ホテル「sequence MIYASHITA PARK(シークエンス ミヤシタ パーク)」が一体となったミクストユース型施設として整備され、訪れるたびに新しいヒト、モノ、体験、文化に出合える。渋谷駅周辺をはじめ、青山、表参道、原宿、代々木公園など、さまざまなファッション・文化をつなぐエリアに位置する商業施設には、日本初出店や、商業施設初出店の店舗などが出店。
見どころ
日本の古きよき横丁文化が楽しめる「渋谷横丁」、公園のアクティビティと親和性の高いスポーツブランドやカルチャーブランド、ショッピングを楽しめる多くの高感度なファッションブランドなどをそろえている。
住所：東京都渋谷区神宮前6-20-10
交通アクセス：【電車】JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン、東京メトロ半蔵門線・銀座線・副都心線、東急東横線・田園都市線、京王井の頭線 渋谷駅から徒歩約3分
■渋谷スクランブルスクエア
屋上展望空間から東京の街を一望できる渋谷の新たなランドマーク
渋谷スクランブルスクエアは、2019年11月1日に開業した渋谷駅直結・直上の大規模複合施設。地下2階〜14階の都市型商業施設、15階の共創施設「SHIBUYA QWS(渋谷キューズ)」、オフィス、14階・45階・46階・屋上の展望施設「SHIBUYA SKY(渋谷スカイ)」で構成。展望施設「SHIBUYA SKY(渋谷スカイ)」は、日本最大級の屋上展望空間(約2500平方メートル)を有し、富士山や東京スカイツリー(R)など360度を一望できる屋上展望空間。空と一体になれる「SKY STAGE」は眼下に渋谷のスクランブル交差点を見下ろせる「SKY EDGE」、寝そべりながら空を見上げられる「CLOUD HAMMOCK」など、特徴的な展望体験を演出している。
見どころ
46階屋内展望回廊には景色とともに音楽やアルコールが楽しめるミュージック・バーも。東京の新しい夜景スポットとしても注目を集めている。
住所：東京都渋谷区渋谷2-24-12
交通アクセス：【電車】JR・東急・東京メトロ渋谷駅直結・直上、地下出入口番号B6 【車】首都高速渋谷ICより約5分 ※専用駐車場なし。提携先駐車場利用
■SHIBUYA SKY(渋谷スカイ)
日本最大級の屋上展望空間
2019年11月1日に開業した渋谷駅直結・直上の渋谷スクランブルスクエアは地上229メートル、地上47階、地下7階建てで、その14階・45 階・46階・屋上に展望施設「SHIBUYA SKY(渋谷スカイ)」が位置する。日本最大級の屋上展望空間(約2500平方メートル)を有し、富士山や東京スカイツリーなど日本・東京の名所を、360度一望できるパノラマビューを最大限に満喫できる演出・アクティビティが、屋上空間に用意されている。
見どころ
46階の屋内展望回廊では、天候に左右されない環境で渋谷ならではの楽しみ方を体験できる。
住所：東京都渋谷区渋谷2-24-12
交通アクセス：【電車】JR・東京メトロ・東急電鉄渋谷駅直結
神聖な杜とデザインが調和する明治神宮から渋谷スカイまでをつなぐこのコースは、東京が持つ「伝統と革新」を一日で感じられる贅沢な散策ルート。文化、ファッション、都市の眺望が織りなす風景に触れながら、五感で“東京の今”を体験してみてほしい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。