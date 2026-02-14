オーストリア・ウィーン発のクラフトジンブランド「Wien Gin(ウィーンジン)」が、日本市場で着実に存在感を高めている。観光都市ウィーンを訪れる人が、その文化や美意識を自国へ持ち帰ることを目的に誕生したジンであり、繊細で雑味のない味わいとアート性の高いボトルデザインが特徴だ。【写真】ブランドの原点となるWien Gin。ジュニパーベリーを軸にした繊細でさわやかな味わいと、観光都市ウィーンの美学を映したアート性の高