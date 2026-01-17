この女性、ストーカー_P596【漫画】本編を読む／過剰サービスを要求！恐怖のクレーマー客の要望内容とは？アパレル業界で約10年の接客経験を持つゆき蔵さん(@yuki_zo_08)。当時の実体験をベースに描いた“接客業あるある漫画”から、今回はとんでもないストーカー客・粘田さん(仮名)のエピソードを紹介する。問題を起こして退職し、また“顧客様”として戻ってきた…この女性、ストーカー_P598この女性、ストーカー_P599【漫画】本