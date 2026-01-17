「クレーマー客の要求が怖すぎる！」退職したのに客として来店→「自腹で安くして」出禁レベルの迷惑行為を繰り返す歪んだ心理【作者に聞く】
【漫画】本編を読む／過剰サービスを要求！恐怖のクレーマー客の要望内容とは？
アパレル業界で約10年の接客経験を持つゆき蔵さん(@yuki_zo_08)。当時の実体験をベースに描いた“接客業あるある漫画”から、今回はとんでもないストーカー客・粘田さん(仮名)のエピソードを紹介する。
粘田さんは一見引っ込み思案な女性だったが、ゆき蔵さんが接客すると距離感を詰めてきた。仕事上がりの待ち伏せや後をつける行為は序の口。最寄り駅を特定して引っ越しを企て、ついにはゆき蔵さんの同僚になるため店に転職してくる。しかし入社後すぐに問題を起こして退職。一件落着かと思いきや、彼女は再び「客」として舞い戻ってきたのだ。
こうした距離感の近い客について、ゆき蔵さんは「正直多いです」と語る。「『買わなきゃお客様じゃない』と言うわけではありませんが、お客様と私たちは友達ではないので、その辺の境界線が曖昧になってしまうと対応が難しくなりますね」
■「自腹を切って安く売れ」という要求
客に戻った粘田さんの行動はエスカレートする。「ゆき蔵さんが社販で買って、私に譲って」と要求してきたのだ。「近いことを言われた経験はありますが、ここまでハッキリ要求されたのは初めてでした。百貨店には常識ある人が多いので、本当にレアケースです」とゆき蔵さんは振り返る。
「会社のルールなのでできない」と断ると、粘田さんはひょうひょうと「じゃあ、会社のサービスじゃなくていいよ」と言い放つ。つまり「ゆき蔵さん個人が自腹を切って安く売れ」と要求しているのだ。 “顧客様”という意識が高い粘田さんの暴走はさらに続き、最後には他店を巻き込んでの騒動へと発展していく。
取材協力：ゆき蔵(@yuki_zo_08)
