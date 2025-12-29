季節やトレンドが移ろおうとも、いつもそばにある確固たる存在感と意思を感じる寡黙な黒。黒に秘められたポテンシャルを深く見つめなおすことで、「万能」という言葉だけでは片づけられない魅力を再認識。（どう着てもきちんと感が残る色）「ハズさずスポーティ」クラス感を与えてくれ、おのずと見た目も引き締まるTPOを選ばない圧倒的な品のよさ。カジュアルに振り切っても手抜きに見せず好感度が残るのは、黒ならではの特権。MA-