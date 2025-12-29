◆これまでのあらすじ大好きな豪の自慢の彼女でいるため、20時以降は何も食べないダイエットをしていたのに振られてしまった市子。人には言えない失恋の傷が癒えず、新たな恋に踏み出せないでいる双葉。そんな双葉の想い人だった六郎と結婚したものの、主婦として閉塞的な日々を過ごす早紀。そして、豪への恋心を抱き始めたお嬢様、栞──。それぞれの想いが交錯するなか、次なる深夜の美食は…。▶前回：「好きになれたらい