◆これまでのあらすじ



大好きな豪の自慢の彼女でいるため、20時以降は何も食べないダイエットをしていたのに振られてしまった市子。



人には言えない失恋の傷が癒えず、新たな恋に踏み出せないでいる双葉。



そんな双葉の想い人だった六郎と結婚したものの、主婦として閉塞的な日々を過ごす早紀。



そして、豪への恋心を抱き始めたお嬢様、栞──。



それぞれの想いが交錯するなか、次なる深夜の美食は…。





▶前回：「好きになれたらいいのに…」何度デートを重ねても年下男子にときめかない28歳女性の本音Vol.7 ＜早紀：表参道のチョコレートケーキ＞



サンタクロースを信じていたのは、何歳のときまでだったっけ。



子どもたちの声が響き渡る部屋で、私はひとり密かにそんな野暮なことを考える。



たしか…小学校4年生の頃。



その頃学校で流行っていたピンクのたまごっちが欲しくて、サンタさんに手紙を書いて───そして、父のクローゼットでプレゼントを見つけた。



あれが、サンタさんの幻想が壊れた瞬間だった。そして、純粋な気持ちで迎えるクリスマスが終わった瞬間でもあったのだと思う。



それからのクリスマスは、ただ家族でご馳走を食べるだけの日。



大学生になると恋人とデートをする日になったけれど、当時付き合っていた彼氏はあんまりイベントごとが好きではなかったから、あえて部屋でお鍋をしたりして過ごしたっけ。



そして今。



28歳の私は、ツリーやガーランドで飾り付けたマンションのパーティールームで、幼稚園児たちの世話をしている。



娘の菜奈の幼稚園のお友達を呼んでのクリスマスパーティー。



赤のドレスコードで集まった小さなサンタクロースたちは、ケーキを前に目を輝かせていて、そんな子どもたちを見ているのはすごく幸せだ。



だけどその一方で、ふとこうも考えてしまうのだ。



サンタクロースは、菜奈のもとにやってくる。私のところにはもう来ない。

パーティールームに設けられたアイランドキッチンで、子どもたちの前から一旦引き上げたクリスマスケーキにナイフを入れる。



ケーキはもちろん、無難な生クリームのいちごショートだ。



本音を言えば、もっと大人っぽいケーキが食べたいけれど…。



アルコールが入っていたり、苦味がアクセントになっていたりする凝ったケーキは、3歳の子どもたちにはまだ早い。



他のママたちとも相談した結果、豊洲のショッピングセンターの中にある洋菓子店の、一番癖のないいちごのショートケーキを準備することになった。



「はーい、もう食べられるからね〜」



ケンカにならないよう均等に分けたケーキに、チョコレートや砂糖でできたサンタやトナカイ、プレートも平等に分けていく。



集まってくれたママたちで口にするのは、少しのスパークリングワインとちょっといいおつまみ。



それから、デコレーションをなにもかもを子どもたちにあげてしまったあとの、まるはげの雪山みたいなショートケーキ。



きっとこれが、大人になるということ、人の親になるということなのだろう。



世の中のママたちは、こういうケーキを「美味しい、美味しい」と言ってニコニコと食べる。



お友達との楽しいパーティーは夜まで続き、みんなが帰ってしまって寝る時間になっても、菜奈はすっかり興奮しきっていた。



「菜奈、もう9時だよ。ほら歯磨き！」



「キャー！」



「こらこら、歯磨きしない子のところにサンタさんはくるのかな〜？」



走り回る菜奈を後ろから羽交い締めにして、脇腹をこちょこちょとくすぐる。



菜奈に機嫌よく1日を終えてもらうために、歯磨きひとつとってもこんなふうにいろいろな工夫が必要なのだ。



本当は、六郎さんにも手伝ってもらえれば助かるんだろうと思う。でも、この時期の編集部の忙しさは私にも分かるから、文句を言うつもりはない。



それに、「平日のクリスマスなんていうのはこんなもの」という話は、もっぱら日中のパーティーでのママ友たちとのトークテーマだったのだ。



菜奈の通う幼稚園は母親の仕事が多く、専業主婦家庭が多くを占めている。



いわゆるお受験対応幼稚園でもあるからか生活水準も割と高めで、どこのお宅も多かれ少なかれパパたちは仕事で忙しい。



子育ての主軸は、どこも母親。我が家だけじゃない…という共感は、まるでマルチビタミンのサプリみたいだ。



健康を保つために必要な気がするし、罪悪感が少しだけまぎれる。効いているか効いていないかはわからないけれど。



すっかり寝息を立てはじめた菜奈の様子をうかがいながら私は、窮屈なシングルベッドからゆっくり身を起こしてみる。



「ウ…ン…」



小さな手が、私の胸にしがみつく。どうやら今夜の寝かしつけは、もう少しだけ時間がかかりそうだった。



添い寝を続ける私の頭に浮かび上がってくるのは、日中のママ友との様々な会話だ。



「うちのパパなんてもう全然！外面がいいだけで、家では何もしてくれないんだから！」



「うちのパパもだよ〜。しかも、夕飯の前に平気でおやつあげちゃったりするし」



「わかるー！早紀さんは？ご主人、雑誌の編集長だったよね。かなり時間不規則なんじゃない？」



「うん。六郎さん…あ、うちのパパは、とにかく夜遅くて。菜奈には週末くらいしか会えてないかも」



「そうなんだぁ。でもさ、余計なことするくらいなら留守にしてくれるほうがいいって説もない？」



「わかるー！2人なら夕食とかも手抜きできるしね。こうして早紀さんの家にもみんなで集まれるし」



ケラケラと楽しげにパパの愚痴を言い合うママ友たちを前に、私はやっぱり今日も、ホッと胸を撫で下ろしていた。



どの家もそうなのだ。“彼”は“パパ”になる。子どもが生まれたら、夫婦は変わる。



「家族を作ろう」と覚悟して結婚した夫婦でもそうなのだから、授かり婚だった六郎さんと私は、きっとなおさら落差が大きいのかもしれない。



私と六郎さんは、恋人同士から急にパパとママになってしまった。解決法は見つからないまま、相変わらず私は鬱憤をSNSで晴らし続けている。



実は、「カヌレの約束を忘れられた」とThreadsに書き込んだあの日からずっと、六郎さんとの会話はめっきり減ってしまった。



翌日酔いから醒めた六郎さんに何度も謝られたけれど、その「ごめん」は、私にとってあまり意味をなさない。



私が楽しみにしていた約束は、六郎さんにとっては特別楽しみなものではなかった。どれだけ謝られたって、それは事実なのだから。そこにはただ、深い“溝”があるだけ。



だから──。



最近の私は、菜奈の寝かしつけと一緒に寝てしまうことが多い。



何時になるかわからない六郎さんの帰りを待ち続けるのも馬鹿らしいし、いざ帰ってきてくれても、寝かしつけでウトウトしていたのに六郎さんにウイスキーを注ぐより、そのまま寝てしまうほうがずっと楽。



そう気づいてしまった結果、びっくりするくらい会話がなくなってしまったのだ。



少し寂しいけれど別に、我が家だけに限られたことじゃないから平気だ。



― はあ。パーティー、楽しかったけど疲れたな。



菜奈の寝顔を見ながら、ため息をつく。本当は今夜も疲労に任せてこのまま寝てしまいたかったけれど、さすがにそうもいかなかった。



だって、今夜はクリスマスイブなのだ。菜奈のところには、サンタさんがやってくることになっている。



そのためには、私の体にしがみつく小さな手をそっと引き剥がして、子ども部屋のベッドから起き上がる必要があった。

― えーっと、菜奈のプレゼントはたしか…。



幸い無事に子ども部屋を脱出することができた私は、眠気を引きずりながらフラフラとリビングへと戻る。



キッチンの奥、パントリーの一番上に、菜奈の欲しがっていた犬のぬいぐるみが隠してあるのだ。



― 大人として、ちゃんとやることやってから寝ないと。



そう意気込んで薄暗いリビングへ足を踏み入れた、その瞬間だった。



「…きゃあっ！？」



せっかく寝入った菜奈が目を覚ましてしまいそうな悲鳴が、私の口から飛び出る。



電気の消えたカウンターキッチンの、その向こう。ぼんやりとした冷蔵庫の灯りに照らされて、大きな影がゴソゴソと背中を丸めてうごめいていたのだ。



自分の声に驚いて口を思わず押さえると、影の方も同じく「うわっ」と声を上げながらこちらを振り返った。六郎さんだ。



「ちょ…いつの間に帰ってたの？」



「ごめん、起こしちゃった？いや、帰るって連絡入れようと思ったんだけど、ちょうど菜奈の寝かしつけ中だったら悪いなと思って…。もう菜奈寝たんだ？って、もう10時過ぎてるのか」



そう言い訳する六郎さんは、どこか様子がおかしい。妙に挙動不審で、冷蔵庫の方をしきりに気にしている。



「もう、LINEくらい入れてくれればいいのに。こんな暗い中で冷蔵庫なんか漁って、お腹すいちゃった？



今日も遅いと思ってたから準備してないけど、昼のチキンが少しくらいなら…」



「あ、早紀…いや、あの…」



驚きのせいでまだバクバクしている胸を押さえながら、私も冷蔵庫へと向かう。六郎さんはドギマギとした様子で冷蔵庫の前に立っていたけれど、しばらくすると、観念した様子で私に道をゆずった。



「…？」



いぶかしみながら、私は冷蔵庫を開ける。



そして私は、そこでもう一度───。



驚きの声をあげることになったのだった。



冷蔵庫の中に六郎さんが隠していたもの。それは、小さなチョコレートケーキだった。



「え…これって…」



ハッとして振り返ると、六郎さんは大きな両手ですっぽりと顔を覆い、汗を拭き取るようにして天を仰いだ。



六郎さんが何も言ってくれないから、私は自分で言葉を続ける。



「『ブボ・バルセロナ』のシャビーナ。



チョコレートケーキ、わざわざ表参道まで行って買ってきてくれたの？」



『ブボ・バルセロナ』は、スペインに本店を持つチョコレートブランドだ。



表参道に店舗があるものの、いつかはバルセロナの本店で食べてみたい。



新婚旅行はそのためにスペインに行くのもいいかも、と、付き合っている時に何度か話したことがある。



ケーキが箱からわざわざお皿に出してあるところを見ると、どうやら六郎さんは慣れない盛り付けに奮闘していたらしい。



よく見るとキッチンにはケーキの他にも、『ブボ・バロセロナ』らしい独創的で繊細なデザインのチョコレートがいくつも広げられているのだった。



呆気に取られる私に向かって、ついに六郎さんが口を割る。



「いや…この前のカヌレの時は、本当にごめん。せっかくのクリスマスだし、俺、本当に仲直りしたくて…。



菜奈の寝かしつけは今夜もやっぱり任せることになっちゃったけど、早紀が起きてくる時には、テーブルの上を飾っておくつもりだったんだ。でも、間に合わなくて…」



絞り出すようにそう言う六郎さんはものすごいしかめ面で、まるで切腹前の武士みたいに見える。反省のセリフからも、クリスマスらしいロマンチックさはこれっぽっちも感じられない。



だけど…。



私はおもむろに水切りカゴからフォークを取ると、立ったまま、お皿に置かれたチョコレートケーキを一口味わう。



濃厚なチョコレートの深い苦味。



シナモンやナツメグ、クローブ、黒コショウなどのスパイスの香り。



そして、それら全てをまとめ上げる、洗練された甘さ──。



たった一口舌の上に乗せただけで、瑣末なモヤモヤは溶け去り、つまらない日常が特別な日だったように感じる。



甘いだけでなく、刺々しくも、苦くもある。それは例えるならばちょうど、私たちの結婚生活みたいな味なのだ。



― そうだった、私…。



クリスマスは、もう私のものじゃない。



それは、学生時代の彼と別れて、六郎さんと付き合ってからもそうだった。



編集者という仕事柄、年末はとても忙しくて、クリスマスなんてとてもじゃないけどゆっくりデートはできなかった。



だけど、六郎さんはその代わりに、なんでもない日を特別にしてくれるのだ。



早紀に似合いそうな服を見つけた。

ずっと前に早紀が「行きたい」と言っていた宿を押さえた。

夜中にスイーツも天ぷらも食べられる、早紀と俺にぴったりの店を見つけた。



そんな風にさらっと、私を主役にしてくれる。



そして何より、私に菜奈というプレゼントをくれた人なのだ。



妊娠が発覚した時、ボロボロと泣いて喜んでくれた六郎さんの顔は、やっぱり切腹前の武士みたいで…。



六郎さんとなら、どんな苦しみも、どんな刺激も、きっと最後は甘い結婚生活になるんじゃないかって。たしか、そんな風に思ったのだ。



黙々とケーキを食べ続ける私に、六郎さんが小さく声をかける。



「早紀…」



「なに？」



「いや…」



「こんな時間にケーキなんて食べたら、私また太っちゃうね」



憎まれ口を返すと、六郎さんはまたしても大きな体を縮こまらせる。



「いや、それは！俺は全くそんなこと思ってなくて。早紀が気にしてるから…」



ゴニョゴニョとうるさい言い訳を繰り返す六郎さんに口に、私は大きめに切ったケーキを突っ込んだ。



きっと六郎さんも、その美味しさに自分の罪を認めたのだろう。私たちはしばらくキッチンで黙り込んで、それから少しだけ、笑った。



「六郎さん」



「ん？」



「夫婦なんだもん。ケーキ、一緒に食べよう」



「じゃあ、俺がコーヒー淹れる。それくらいは出来るはずだ」



そう。刺激も苦みも甘さも、この人と分け合う。そう決めたのは、私だ。



だから今夜は、このチョコレートケーキを2人で分け合って…一緒に菜奈の枕元にプレゼントを置こうと思う。



サンタクロースは、私のところにはもう来ない。



でも、隣には夫がいるし、サンタクロースになることができるのも素敵だ。



▶前回：「好きになれたらいいのに…」何度デートを重ねても年下男子にときめかない28歳女性の本音



▶1話目はこちら：大好きな彼に交際半年でフラレた女。未練がある女が、夜に足を運んだ場所



▶Next：1月5日 月曜更新予定

豪に対して特別な感情を抱き始めた、後輩の栞。2人の関係性は年末に変化して…？