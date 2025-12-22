あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……牡牛座実力を評価され、将来の成長につながる話が舞い込む日です。意見を求められたら、遠慮せず自分の考えを明確に伝えてみましょう。その堂々とした姿勢が信頼を深め、次のチャンスへの扉を開きます。発言力が試されるタイミングです。★第2位……乙女座何気なく話した言