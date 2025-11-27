「ラクとキレイが同時にかなう」デニムワードローブに欠かせないデニムに、飽きないための鮮度を求めて。イメージをいい意味でくつがえし、スタイルの幅を広げてくれる新しいデニムに注目。美脚ながらとにかく快適、デニムらしからぬ上質な風合いなど。「キレイとラク」を１つでかなえてくれるありがたいデザイン性にフォーカス。「肌あたりのいいシルク混」シルクデニムスカート／ロンハーマンデニム＝ゴワつくというイメージを