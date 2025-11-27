



「ラクとキレイが同時にかなう」デニム

ワードローブに欠かせないデニムに、飽きないための鮮度を求めて。イメージをいい意味でくつがえし、スタイルの幅を広げてくれる新しいデニムに注目。美脚ながらとにかく快適、デニムらしからぬ上質な風合いなど。「キレイとラク」を１つでかなえてくれるありがたいデザイン性にフォーカス。







「肌あたりのいいシルク混」

シルクデニムスカート／ロンハーマン デニム＝ゴワつくというイメージを過去にする、贅沢なシルク混紡のなめらかさ。動くたびに生まれるドレープや、肌に触れたときの心地いい感触は、まるで上質なランジェリーのよう。濃紺の端正な色みと、足首まで覆うIラインシルエット。パンツよりも女らしく、スラックスのように整う品行方正なデニムなら、平日のオフィスワークさえも射程圏内。







「リュクスなベロア加工」

黒ベロアデニムジャケット／MOUSSY（バロックジャパンリミテッド） 形は慣れ親しんだデニムジャケット、素材は光を吸い込むようなベロア加工。その違和感のある組み合わせが、黒一色のスタイリングに奥深い表情を宿す。デニムとしての強度は保ちつつ、リュクスな起毛感がカジュアルなラフさを中和してくれるから、着るだけで「手抜きに見えない」モードな雰囲気が完成。着込むほどになじむ経年変化も、愛着が湧く理由のひとつ。







見た目はスラックス・はき心地はデニム

ワイドスラックスデニムパンツ／ニコラ ジェンソン（リノウン） 整ったルックスながらも、どこか隙も感じさせるデニムならではのドライな風合い。コンパクトな腰まわり、目立たないポケット、フロントに配したピンタックやツータック。

トラウザーのディテールを要所にほどこし、ワイドデニムをすっきりと。すそは表にステッチが出ない仕様で、よりキレイめな印象へ。はき口の内側にはサイズ調整できるひもつき。







（デニムのプライスなど詳細へ）

≫【全15アイテムの一覧へ】 普通のデニムより「メリットが多い」キレイに見えて心地いい「シンプルなデニム」