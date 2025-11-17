「東京カレンダーWEB」の１週間分のランキングから、人気記事ベスト５をご紹介！“数回デートした彼女からの衝撃の告白”に“別れて10年経つ元恋人の本音”から“大手広告マン御用達の味・雰囲気・コスパ良しの名店”まで。さて、栄えあるベスト１は？★第１位「話したいことがあるの…」数回デートして、そろそろ付き合えると思っていた彼女から衝撃の告白が二人でワイングラスを手に乾杯し、ソファに並んで座る。いい雰囲気に包