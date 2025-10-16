「私が放置子だった頃の話」01【漫画】本編を読むSNSやブログを中心に実話に基づいた漫画を公開する山野しらすさん(@shirasu00mori)。2024年に投稿された『私が放置子だった頃の話』は、母親が不倫やパチンコ通いに明け暮れる中で、一人娘を「放置子」にしてしまうエピソードで注目を集めている。今回は、本作を描いたきっかけや母親の態度、裏話などについて山野しらすさんにインタビューした。※本作にはセンシティブな表現があ