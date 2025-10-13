◆これまでのあらすじ莉乃（30）と正輝（30）は、小学校からの大親友。性別を超えた友情を育んでいたものの、正輝の彼女・萌香（27）は「男女の友情」が信じられないため、それを快く思っていなかった。萌香に気を使い距離を置いていたふたりだったが、ついに正輝と萌香が婚約。しかし莉乃は、萌香が夜の街で他の男とホテルに向かうのを目撃してしまい、正輝を呼び出すのだった。▶前回：「幸せなんだけど、この妙な空気はな