グレープストーンは、カルビーとコラボレーションした進化系ポテトチップス「Calbee＋×東京ばな奈 じゃがボルダチップス トリュフ香るクリームソース味」を、2025年10月9日から26年3月末ごろまでの期間限定で販売しています。トリュフの魅惑的な香り、上品でコク深い味わい カルビーの一歩進んだ"おいしい""楽しい""うれしい"を提案するアンテナショップ「カルビープラス」と東京みやげ「東京ばな奈」がコラボレーションして生ま